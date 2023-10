Procter & Gamble: Potenzial für Kurssteigerung von 14,37% auf 158,27 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,50%. In der vergangenen Woche belief sich die Entwicklung auf -0,43%, was als neutral zu bewerten ist. Laut Analystenmeinungen ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 158,27 EUR.

• Am 05.10.2023 mit -0,50%

• Mittelfristiges Kursziel von Procter & Gamble liegt bei 158,27 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,00 unverändert

Sollten sich diese Einschätzungen bewahrheiten, eröffnet dies Anlegern ein Potenzial für eine Kurssteigerung um +14.37%. Derzeitig empfehlen zehn Bankanalysten den Erwerb der Aktien als starken Kauf und vier weitere Experten teilen diese Meinung optimistisch aber ohne Euphorie mit einem Rating “Kauf”. Acht weitere Analysten bewerten die P&G-Aktien neutral...