Procter & Gamble: Potenzial für Investoren - Kursziel 157,17 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +13,24% über dem aktuellen Preis.

• Am 4. Oktober 2023 legte die Procter & Gamble-Aktie um +0,83% zu

• Das Kurspotenzial beträgt +13,24%, das Zielkurs liegt bei 157,17 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Procter & Gamble-Aktie einen Anstieg um +0,83%. In den letzten fünf Handelstagen und damit einer ganzen Woche stieg sie insgesamt um +0,24%. Eine eher neutrale Stimmung am Markt lässt sich ableiten.

Das mittelfristige Kursziel für Procter & Gamble lautet konkret auf 157,17 EUR. Im Durchschnitt bewerten Bankanalysten diese Einschätzung so und prognostizieren somit ein Potential von bis zu einem Plus von +13,24%. Einige Experten widersprechen allerdings...