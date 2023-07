Procter & Gamble: Mittelfristiges Kursziel von 132,57 EUR

Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Procter & Gamble derzeit unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 132,57 EUR hat. Dies entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von -6,71% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Anstieg um +0,12%. Die Summe der Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen ergibt einen positiven Trend von +1,83%. Diese Entwicklung lässt darauf schließen, dass das Marktvertrauen in Bezug auf die Aktie optimistisch ist.

Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung bezüglich des Aufwärtspotenzials der Aktie. Während 11 Analysten sie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie als kaufenswert betrachten, bewerten acht Experten sie neutral und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt...