Procter & Gamble: Kursziel von 146,10 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 146,10 EUR mit einem Potential von +9,46% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Procter & Gamble verzeichnete am 17.07.2023 eine Kursentwicklung von -0,13%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,04

Gestern sank der Aktienkurs um -0,13%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Zuwachs in Höhe von +1,20% erzielt werden. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Ziel des Unternehmens beläuft sich auf einen Wert von 146,10 EUR und wurde durchschnittlich durch Bankanalysten festgelegt. Sollte dieser Wert erreicht werden können Investoren mit einem Potenzialzuwachs in Höhe von +9,46% rechnen.

Aktuell sehen elf Analysten die Aktie als stark kaufenswert an und vier weitere...