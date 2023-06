Procter & Gamble: Kursziel liegt um +13,42% entfernt - laut Analysten

Der Aktienkurs von Procter & Gamble wird momentan von Experten als unterbewertet angesehen. Das tatsächliche Kursziel der Aktie liegt bei 153,55 EUR und somit um +13,42% höher als der aktuelle Wert.

• Procter & Gamble stieg am 07.06.2023 um +0,27%

• Die Durchschnittsbewertung für Procter & Gambles Guru-Rating bleibt bei 4,08

• Von den befragten Analysten empfehlen 64% die Aktie zum Kauf

Anhand des gestrigen Handelsverlaufs zeigt sich eine positive Tendenz: Der Aktienkurs von Procter & Gamble stieg an diesem Tag um +0,27%. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von insgesamt +0,64%.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Procter-&-Gamble-Aktie beträgt genau 153,55 EUR. Somit ergibt sich ein Potenzial zur Wertsteigerung in...