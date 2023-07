Procter & Gamble: Kurspotenzial von +8,66% – Bankanalysten optimistisch

Die Aktie von Procter & Gamble hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +1,32% verzeichnet und liegt damit im positiven Trend. Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 147,25 EUR – eine Einschätzung, die derzeit von elf Experten geteilt wird. Bei einer Umsetzung würde sich für Investoren ein erhebliches Kurspotenzial in Höhe von +8,66% eröffnen.

• Am 21.07.2023 legte die P&G-Aktie um +0,27% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,04

Während vier weitere Analysten das Rating “Kauf” vergeben haben und acht Experten eine neutrale Position eingenommen haben (“halten”), gibt es noch immer einen Analysten mit einem negativen Rating (“Verkauf”). Insgesamt sind jedoch mehr als sechszig Prozent der befragten Bankexperten optimistisch...