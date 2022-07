Procter & Gamble Co.-Aktie: Gewinn im 4. Quartal um 5%, gesteigert!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Konsumgüterriese Procter & Gamble Co. (PG) hat am Freitag mitgeteilt, dass der Gewinn im vierten Quartal um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, was auf ein Umsatzwachstum und niedrigere Ausgaben zurückzuführen ist. Schätzungen der Analysten verfehlt Der Gewinn je Aktie für das Quartal verfehlte die Schätzungen der Analysten, übertraf sie jedoch um Haaresbreite. Mit Blick auf die Zukunft… Hier weiterlesen