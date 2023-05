Procter & Gamble: Analytiker sehen Kursziel bei 153,30 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Procter & Gamble-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +12,82% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 29.05.2023 stieg der Aktienkurs von Procter & Gamble um +0,17%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 153,30 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,08 unverändert

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Procter & Gamble im Finanzmarkt um +0,17% zu. In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Handelswoche – hat sich ein Rückgang von -1,29% ergeben und lässt den Markt relativ pessimistisch erscheinen.

Es bleibt fraglich ob Analysten in Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hätten? Tatsache ist jedoch: Die Stimmung am Markt ist eindeutig!

Das durchschnittliche Kursziel für Procter & Gamble liegt bei 153,30 EUR für einen mittelfristigen Zeitraum laut Bewertungen...