Procter & Gamble: Analysten sehen ungenutztes Potenzial - Kursziel bei 143,08 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble wird derzeit als unterbewertet angesehen. Insgesamt 13 Analysten halten sie für einen “starken Kauf”. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 143,08 EUR und würde damit ein Potenzial von +0,15% eröffnen.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie eine Kursentwicklung von +0,56% verzeichnen. Zusammen mit den Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage ergibt sich ein Plus von insgesamt +0,72%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,15.