Procter & Gamble: Analysten sehen Potenzial mit Kursziel von 153,65 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble ist aktuell unterbewertet und könnte Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +12,48% eröffnen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 153,65 EUR.

• Am 06.06.2023 legte Procter & Gamble um +0,11% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

• Laut Analyse könnten Anleger ein Plus von +12,48% machen

Procter & Gambles gestrige Entwicklung am Markt betrug +0,11%, was sich auf eine positive Trendentwicklung der letzten fünf Handelstage summierte (+2,52%). Die Stimmung am Markt ist demnach zurzeit optimistisch.

Ob Analysten diese positive Entwicklung vorausgesehen haben? Ja – denn das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt bereits jetzt 153,65 EUR.

Insgesamt zwölf Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere geben eine Kaufempfehlung ab. Acht Experten bewerten die...