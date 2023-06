Procter & Gamble: Analysten sehen Potenzial bei +9,00% - Kursziel 150,68 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble hat gestern eine positive Kursentwicklung von +0,87% verzeichnet und zeigt sich insgesamt in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,14%. Die Bankanalysten erwarten laut dem Mittelwert ihrer Meinungen ein mittelfristiges Kursziel der Aktie bei 150,68 EUR. Damit würde für Investoren ein Potential in Höhe von rund +9,00% eröffnet werden.

• Gestriges Ergebnis: Am Finanzmarkt Zuwachs um +0,87%

• Durchschnittliches Kursziel auf mittlerer Sicht bei 150,68 EUR

• Starker Kauf: Derzeitige Einschätzung von 12 Analysten

Insgesamt sind derzeit zwölf Analysten bullish zur Aktie eingestellt und sprechen sich dafür aus diese zu kaufen. Vier weitere Experten geben das Rating “Kauf”, während acht Experten die Neutralität im Sinne eines “Halten” bewerten. Einzig einer der befragten Bankanalysten...