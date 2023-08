Procter & Gamble: Analysten sehen Kursziel bei 132,57 EUR und ein Potential von -7,37%.

Am gestrigen Handelstag legte Procter & Gamble um +0,73% zu und zeigt somit in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend mit einem Plus von +0,84%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 132,57 EUR. Damit ergibt sich bei Erreichen des Kursziels ein Potential von -7,37%. Von insgesamt 24 Analysten bewerten derzeit 15 die Aktie positiv als Kauf oder starken Kauf.

Das Guru-Rating liegt aktuell unverändert bei 4,04.