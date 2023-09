Procter & Gamble: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,34%

Die Aktie von Procter & Gamble hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und gestern ein Plus von +1,19% hingelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 154,88 EUR liegt. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +7,34% eröffnen.

• Procter & Gamble: Am 11.09.2023 mit einem Plus von +1,19%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 154,88 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4

Aktuell empfehlen zehn Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Experten befürworten eine neutrale Haltung (“halten”) während nur einer der Meinung ist, dass es sich um einen Verkauf handelt.

Das insgesamt positive Bild wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” abgerundet. Dieses blieb...