Procter & Gamble: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,05%

Die Aktie von Procter & Gamble hat am gestrigen Handelstag eine Kursentwicklung von -0,99% hingelegt und zeigt damit in den vergangenen fünf Tagen einen neutralen Trend. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 151,34 EUR hat – was einem Potenzial von +11,05% entspricht.

• Am 23.06.2023 schloss Procter & Gamble mit einem Minus von -0,99%

• Das Kursziel beträgt 151,34 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

Zwölf Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und vier weitere als Kaufempfehlung. Für acht Experten ist sie “haltenswert”. Nur einer empfiehlt derzeit einen Verkauf. Insgesamt liegt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen bei +64%.

Das bewährte Guru-Rating blieb zuletzt mit einem Wert von 4,08 konstant.