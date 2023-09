Procter & Gamble: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von Procter & Gamble hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag ein Plus von 0,11% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 154,13 EUR hat – was einem Potenzial von +7,51% entspricht.

Das Fazit der Analysten wird ergänzt durch das Guru-Rating mit einer stabil hohen Bewertung von 4,00. Von insgesamt 23 befragten Experten empfehlen derzeit zehn einen Kauf der Aktie, während sich acht auf “halten” positionieren und vier optimistisch aber nicht euphorisch sind. Lediglich einer befürwortet einen Verkauf.

Insgesamt lässt sich sagen: Der Markt ist neutral eingestellt gegenüber Procter & Gamble, doch die meisten Analysten sehen ein Kurspotenzial für Investoren.