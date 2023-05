Procter & Gamble: Analysten sehen Kurspotential von fast 7%

Die Aktie von Procter & Gamble wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel beträgt 150,19 EUR und liegt damit um +6,97% über dem aktuellen Preis.

• Am 10.05.2023 stieg die Aktie von Procter & Gamble um +0,15%

• Das durchschnittliche Guru-Rating für das Unternehmen beträgt weiterhin 4,15

In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Wert um -0,56% verringert.

Es scheint also eine negative Stimmung am Markt vorzuherrschen.

Aktuell beurteilen insgesamt 34 Bankanalysten die Procter-&-Gamble-Aktie. Die Mehrheit prognostiziert ein “Kauf”-Rating mit einem Kursziel bei oder über 150,19 EUR.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Davon sind jedoch immer noch mehr als zwei Drittel (69,23%) positiv gestimmt.

Dies wird...