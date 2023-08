Procter & Gamble: Analysten prognostizieren Kursziel von 153,75 EUR

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Procter & Gamble derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 153,75 EUR, was einem Potenzial von +8,19% entspricht.

• Am 25.08.2023 legte die Aktie um +0,66% zu

• Guru-Rating unverändert bei 4,00

In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Anstieg um +1,17% beobachtet werden und auch gestern verzeichnete das Unternehmen eine positive Entwicklung am Markt (+0,66%). Derzeit sind insgesamt zehn Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in Procter & Gamble zu investieren und empfehlen einen Kauf. Vier Experten teilen diese Einschätzung ebenfalls und bewerten die Aktie als “Kauf”. Acht Analysten haben sich neutral positioniert mit einer Bewertung von “halten” und nur einer empfiehlt einen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil auf dem Wert von...