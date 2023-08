Procter & Gamble: Analysten prognostizieren Kursziel von 134,38 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,28% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen der vergangenen Woche hingegen verlor die Aktie -2,09%, was darauf hinweist, dass der Markt momentan eher pessimistisch eingestellt ist.

Laut durchschnittlicher Analyse durch Bankexperten liegt das mittelfristige Kursziel bei 134,38 EUR. Wenn sich diese Vorhersage bewahrheitet, würde dies für Investoren ein Risiko in Höhe von -4,22% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten schwachen Trend.

11 Analysten sind davon überzeugt und empfehlen den Kauf der Aktie; weitere 4 sind optimistisch und raten zum Kauf. Die meisten Experten (8) haben allerdings keine klare Meinung dazu und geben das Rating “Halten”. Nur ein einziger Analyst meint aktuell...