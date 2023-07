Procter & Gamble: Analysten nennen Kursziel von 149,51 EUR

Die Aktie von Procter & Gamble verzeichnete gestern einen Rückgang um -2,10%. In den letzten fünf Handelstagen betrug der Verlust insgesamt -1,94%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Trotzdem halten die Experten das wahre Potenzial der Aktie für unterschätzt.

Das mittelfristige Kursziel von Procter & Gamble beträgt 149,51 EUR, was einem Anstiegspotenzial von +10,24% entspricht. Von elf Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet und vier weitere sehen sie ebenfalls positiv. Acht Experten empfehlen eine “Halten”-Bewertung und nur einer plädiert für einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04. Somit sind aktuell +62,50% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich des zukünftigen Erfolgs der Aktie.