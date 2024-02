Procter & Gamble Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird.

Procter & Gamble wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Procter & Gamble-Aktie überverkauft ist, weshalb sie ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, also der RSI auf 25-Tage-Basis, zeigt einen Wert von 28,48, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist, weshalb auch hierfür eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten zwölf Monaten gab es von Analysten 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen für Procter & Gamble, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 172,58 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 157,14 USD einem potenziellen Anstieg von 9,83 Prozent entspricht, weshalb eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen wird.

Die Stimmung rund um Procter & Gamble wurde auf sozialen Plattformen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird für diese Betrachtung eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Die Analyse wurde außerdem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier berechnete Signale zur Verfügung standen, von denen 3 als "Schlecht" und 1 als "Gut" bewertet wurden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird Procter & Gamble hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung von Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Procter & Gamble auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.