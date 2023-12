Procter & Gamble Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Die Procter & Gamble-Aktie wird derzeit von verschiedenen technischen Indikatoren bewertet, um den aktuellen Trend und die Stimmung der Anleger zu analysieren. Der gleitende Durchschnitt, sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis, deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit neutral bewertet wird. Der letzte Schlusskurs liegt in der Nähe des gleitenden Durchschnitts, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. In den letzten zwei Wochen wurden viele negative Themen rund um die Procter & Gamble-Aktie diskutiert, was die negative Stimmung unter den Anlegern verstärkt. Die Auswertung ergab insgesamt 3 klare schlechte Signale, was die Einstufung als "Schlecht" bestätigt.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche hat die Procter & Gamble-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -655,7 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie 146,61 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Procter & Gamble-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Procter & Gamble-Aktie.

