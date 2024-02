Procter & Gamble Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Procter & Gamble-Aktie wurde von insgesamt 14 Analysten bewertet, wobei 12 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Procter & Gamble, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 172,58 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 9,92 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 157,01 USD. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie hat die Analyse ergeben, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Procter & Gamble daher in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procter & Gamble beträgt derzeit 24 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 47 bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Damit ist Procter & Gamble derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividende weist Procter & Gamble derzeit eine Dividendenrendite von 2,42 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,07 % bei "Haushaltsprodukten". Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.