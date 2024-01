Procter & Gamble Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Aktienanalyse von Procter & Gamble zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent aufweist, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Procter & Gamble bei 24,93, während der Branchendurchschnitt bei 46,99 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Procter & Gamble derzeit bei 150,43 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 147,57 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 732,27 Prozent gestiegen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zeigt sich eine deutliche Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.