Procter & Gamble Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Procter & Gamble zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 5,48 Prozent, was mehr als 149 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 665,03 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Procter & Gamble mit 659,55 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Procter & Gamble in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit insgesamt sechs positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Procter & Gamble daher eine "Neutral"-Einschätzung. Es gab auch ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal "Schlecht", 0 mal "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Procter & Gamble von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird neben Bankanalysen auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Aktie von Procter & Gamble zeigt eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Procter & Gamble die Note "Gut".

Die Dividendenrendite von Procter & Gamble beträgt derzeit 2,5 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 % liegt. Mit einer Differenz von 0,76 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.