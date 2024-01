Procter & Gamble Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der US-amerikanische Konsumgüterhersteller Procter & Gamble hat in den letzten Monaten nur wenig Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hindeutet. Jedoch hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 12 positiven, 4 neutralen und keinen negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 169,14 USD, was einem Aufwärtspotential von 16,07 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Aktie bei 150,19 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 145,73 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, ebenso wie der GD50 für die letzten 50 Tage.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Procter & Gamble-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung, obwohl in einigen Bereichen Neutralität festgestellt wurde.