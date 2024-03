Procter & Gamble Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Procter & Gamble verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,75 Prozent. Dies liegt jedoch 13,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30,88 Prozent im Verbrauchsgütersektor. In der Branche für Haushaltsprodukte beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 146,04 Prozent, wobei Procter & Gamble aktuell 128,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Procter & Gamble mit 2,42 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche für Haushaltsprodukte. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 24,93 und liegt damit um 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 41 in der Branche für Haushaltsprodukte. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Procter & Gamble auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Procter & Gamble basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders negative Diskussionen über die Aktie geführt, wobei an drei Tagen positivere Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch Procter & Gamble insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.