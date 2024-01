Procter & Gamble Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Procter & Gamble hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 680,93 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -682,37 Prozent für Procter & Gamble führt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 158,6 Prozent im letzten Jahr, wobei Procter & Gamble um 160,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 150,37 USD. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 149,94 USD, was einer Abweichung von -0,29 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs (148,87 USD) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Procter & Gamble liegt bei 27,81 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Procter & Gamble derzeit einen Wert von 24 auf. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens 24,93 Euro zahlt, was 47 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 46. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.