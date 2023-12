Procter & Gamble Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Procter & Gamble verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 661,37 Prozent, was einer Underperformance von -662,81 Prozent für Procter & Gamble entspricht. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 151,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Procter & Gamble um 153,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Procter & Gamble-Aktie derzeit als "Gut". 12 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen wurden in den letzten zwölf Monaten abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (169,14 USD) zeigt ein Aufwärtspotential von 16,07 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 145,73 USD), was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Procter & Gamble eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Procter & Gamble (2,5 %) liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt der Haushaltsprodukte (3,14 %), was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Procter & Gamble liegt bei 54,64 Punkten, was auf Neutralität hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,49, was ebenfalls auf Neutralität hindeutet. Insgesamt erhält das Procter & Gamble-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.