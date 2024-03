Procter & Gamble Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Procter & Gamble liegt bei 67,98 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,48 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen bei Procter & Gamble festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was zu einer insgesamt "schlecht" Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Procter & Gamble beträgt derzeit 2,42 %, was nur geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 % im Bereich "Haushaltsprodukte". Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Procter & Gamble als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 24,93 liegt es insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der 41,79 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "gut".