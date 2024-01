Procter & Gamble Aktie: Was passiert jetzt?

Der US-amerikanische Konsumgüterkonzern Procter & Gamble zeigt sich in fundamentaler Hinsicht als unterbewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,93, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 47,18. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionsintensität rund um Procter & Gamble im Netz ist erhöht, was auf ein starkes Interesse und viele Gespräche hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich gemischt, mit einem Wert von 6,01 für den RSI7 und 54,24 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als neutral.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ, mit nur zwei positiven und zwölf negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Historische Berechnungen zeigen ebenfalls mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Procter & Gamble aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien gemischte Einschätzungen, wobei die fundamentale Bewertung positiver ausfällt als die Einschätzung der Anlegerstimmung.