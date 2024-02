Procter & Gamble Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung zu Procter & Gamble auf sozialen Plattformen ist überwiegend negativ, was sich auch in den Themen, die in den letzten zwei Tagen diskutiert wurden, widerspiegelt. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Neutral" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird die Stimmung zu Procter & Gamble als "Schlecht" eingestuft.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 11 positive, 2 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen für Procter & Gamble vor, was einem durchschnittlichen "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Procter & Gamble, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 172,58 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Procter & Gamble laut Kurs-Gewinn-Verhältnis unterbewertet ist, da das KGV insgesamt 46 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte". Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Procter & Gamble-Aktie sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.