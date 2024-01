Procter & Gamble Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Dies macht ihn zu einem guten Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Procter & Gamble-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Procter & Gamble.

In Bezug auf die Dividende hat Procter & Gamble derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt (3,11%) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von den 15 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Procter & Gamble-Aktie sind 12 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 170,62 USD, was einem potenziellen Anstieg um 15,62 Prozent vom letzten Schlusskurs (147,57 USD) entspricht. Somit erhält Procter & Gamble von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Procter & Gamble-Aktie auf 150,43 USD. Der aktuelle Kurs liegt bei 147,57 USD, was einer Distanz zum GD200 von -1,9 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 148,77 USD, was einer Distanz von -0,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Procter & Gamble in der technischen Analyse insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Sollten Procter & Gamble Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Procter & Gamble jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Procter & Gamble-Analyse.

Procter & Gamble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...