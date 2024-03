Procter & Gamble Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Analyse von Procter & Gamble zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutliche Abnahme an Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Procter & Gamble.

Im Vergleich dazu ergibt sich aus Analystenbewertungen ein "Gut"-Rating für die Procter & Gamble-Aktie. In den letzten zwölf Monaten wurden 14 Analystenbewertungen abgegeben, davon waren 11 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 172,23 USD, was ein Aufwärtspotential von 7,93 Prozent bedeutet. Daher erhält Procter & Gamble ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Procter & Gamble-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Aktienkursperformance zeigte Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,75 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche eine Underperformance von -121,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Procter & Gamble um 41,81 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Procter & Gamble, wobei die Einschätzungen von Analysten positiver ausfallen als die Ergebnisse aus anderen Analysemethoden.