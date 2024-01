Procter & Gamble Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Procter & Gamble wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +3,15% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 12.01.2024 verzeichnete Procter & Gamble eine Kurssteigerung von +0,07%. Das aktuelle Kursziel des Unternehmens liegt bei 141,64 EUR. Das Guru-Rating von Procter & Gamble wurde von 4,00 auf 4,00 angehoben.

Analystenmeinungen

Die jüngste Kursentwicklung von +0,07% zeigt eine positive Entwicklung auf dem Finanzmarkt. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage und somit einer vollständigen Handelswoche summieren sich auf +1,30%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet. Die Stimmung unter den Analysten in den Bankhäusern ist eindeutig positiv.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass die Aktie von Procter & Gamble mittelfristig ein Kursziel von 141,64 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +3,15% bedeutet. Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. 12 Analysten sehen die Aktie als starken Kauf, 4 als Kauf, 8 halten ihre Position und 2 sind der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also +61,54% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt, indem es von “Guru-Rating ALT” aufgewertet wurde. Dies deutet weiterhin auf eine positive Einschätzung hin.

Die Aktie von Procter & Gamble ist also derzeit Gegenstand positiver Analystenmeinungen und zeigt eine vielversprechende Kursentwicklung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Procter & Gamble-Analyse von 12.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Procter & Gamble jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...