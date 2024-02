Procter & Gamble Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie der Procter & Gamble wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten wie folgt bewertet: 12 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 172,58 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 9,17 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt des Schlusskurses für die Procter & Gamble-Aktie 150,64 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 158,09 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 149,6 USD, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Procter & Gamble diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 24,93, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, technischer Analyse, Anleger-Sentiment und fundamentalen Daten die Einschätzung, dass die Aktie der Procter & Gamble als "Gut" bewertet wird.