Procter & Gamble Aktie: Tut sie es schon wieder?

Procter & Gamble hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In den sozialen Medien überwiegen in den Diskussionen der letzten Wochen die negativen Meinungen über das Unternehmen, während neutralere Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, auch aufgrund eines Handelssignals, das auf eine negative Entwicklung hinweist.

Von insgesamt 15 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 12 "Gut", 3 "Neutral" und keine "Schlecht", was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Procter & Gamble-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 170,62 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 13,29 Prozent bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 712,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -713,65 Prozent für Procter & Gamble im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 169,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält Procter & Gamble ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.