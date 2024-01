Procter & Gamble Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Während der vergangenen Wochen gab es keine klare Veränderung im Social-Media-Diskurs über Procter & Gamble. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Procter & Gamble diskutiert als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten bewerten die Procter & Gamble-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 12 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 169,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,81 Prozent entspricht. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,81 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt 2,5 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.