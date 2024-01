Procter & Gamble Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Procter & Gamble Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 150,43 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 147,57 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -1,9 Prozent, was eine neutrale Bewertung zur Folge hat. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 148,77 USD, was einem Abstand von -0,81 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Procter & Gamble bei 24,93 und ist somit niedriger als der Branchendurchschnitt von 46,99 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine gute Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Von 15 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Procter & Gamble-Aktie sind 12 Bewertungen positiv, 3 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 170,62 USD, was einem möglichen Anstieg um 15,62 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Somit erhält die Aktie eine positive Bewertung von den Analysten.