Procter & Gamble Aktie: Quartalszahlen und Aussichten – Was erwartet Aktionäre?

Procter & Gamble (P&G), das in Cincinnati, USA ansässige Unternehmen, wird in 76 Tagen seine Quartalsbilanz für das 1. Quartal vorlegen. Was können Aktionäre bezüglich Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Procter & Gamble Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es bleiben nur noch 76 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von P&G. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 334,52 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut Datenanalyse gehen die Analystenhäuser momentan von einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal aus. Im ersten Quartal dieses Jahres erzielte Procter & Gamble einen Umsatz von 18,70 Mrd. EUR und es wird nun mit einem Anstieg um +6,20 Prozent auf 19,60 Mrd. EUR gerechnet.

Auch der...