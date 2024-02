Procter & Gamble Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bezogen auf Procter & Gamble wird der 7-Tage-RSI mit 13,04 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 27,29 eine Überverkauft-Situation. Beide Bewertungen führen zu einem "Gut"-Rating für Procter & Gamble in diesem Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz erhält Procter & Gamble jedoch eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine schwache Aktivität im Netz und eine Veränderung zum Negativen hin.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass Procter & Gamble sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tages-Durchschnitts positive Bewertungen erhält. Die Aktie liegt jeweils über den gleitenden Durchschnittswerten, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance von Procter & Gamble. Während die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,75 Prozent erzielte, stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 133,61 Prozent, was einer Unterperformance von -115,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt Procter & Gamble mit einer Rendite von 63,84 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.