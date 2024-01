Procter & Gamble Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse von Procter & Gamble-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 150,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 148,65 USD liegt, was einer Abweichung von -1,09 Prozent entspricht. Auch beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (148,91 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird Procter & Gamble daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Procter & Gamble derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche verzeichnete Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 675,36 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -676,8 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Procter & Gamble um 158,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Procter & Gamble zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Procter & Gamble.