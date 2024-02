Procter & Gamble Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Procter & Gamble wird gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 24,93 liegt insgesamt 47 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der bei 47,1 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Procter & Gamble derzeit 2. Dies führt zu einer negativen Differenz von -0,68 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Procter & Gamble heute als "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Procter & Gamble Aktie derzeit mit einem Wert von 16,27 überverkauft ist. Dies führt zu der Einstufung "Gut". Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,9 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche im Durchschnitt um 722,14 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -708,24 Prozent für Procter & Gamble führt. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 167,13 Prozent im letzten Jahr, wobei Procter & Gamble 153,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.