Procter & Gamble Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Procter & Gamble hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -676,8 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Procter & Gamble um 158,8 Prozent unter dem Durchschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung ergibt, dass institutionelle Analysten Procter & Gamble langfristig ein "Gut"-Rating vergeben. Auch die Einschätzung des aktuellen Kurses von 148,65 USD deutet auf eine positive Entwicklung von 13,79 Prozent hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend negativ, sowohl in Bezug auf die allgemeine Einstellung in den letzten Tagen als auch auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Procter & Gamble daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.