Procter & Gamble Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Sentiment und Buzz um die Aktien von Procter & Gamble wurden untersucht, wobei die langfristige Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet einbezogen wurde. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung lieferte ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Procter & Gamble zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Procter & Gamble zeigte indes kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,42 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhielt das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Procter & Gamble mit einer Rendite von 5,48 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur Haushaltsprodukte-Branche liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhielt Procter & Gamble daher eine "Neutral"-Einschätzung. Es gab außerdem mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt Procter & Gamble von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.