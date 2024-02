Procter & Gamble Aktie: Einfach unglaublich

Procter & Gamble: Aktuelle Bewertung und Analyse

Procter & Gamble schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 2,42 % aus, was 0,7 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Procter & Gamble liegt bei 47,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 34 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Bewertung als "Neutral". Der GD200 liegt bei 150,75 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 157,42 USD liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 150,33 USD. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt negative Anleger-Stimmung bezüglich Procter & Gamble. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen und Bewertungen eine neutrale bis negative Einschätzung der aktuellen Situation von Procter & Gamble.