Procter & Gamble Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Procter & Gamble gesprochen. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale gab, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Ausschüttung bei Procter & Gamble 2,5 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,11 %) ist dies nur leicht niedriger, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 12 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 172,58 USD, was eine potenzielle Steigerung um 12,08 % bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt), was insgesamt zu einer "Neutral"-Rating führt.