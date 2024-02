Procter & Gamble Aktie: Eine Überraschung für die Anleger!

Die Aktie von Procter & Gamble wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel wird um -1,82% unter dem derzeitigen Kursniveau gesehen. Am 06.02.2024 verzeichnete Procter & Gamble eine Kursentwicklung von +0,02%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 144,48 EUR, und das Guru-Rating wurde von 4,00 auf 4,00 angehoben.

In den vergangenen fünf Handelstagen, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, summierte sich die Kursentwicklung auf +0,70%. Diese neutrale Entwicklung spiegelt die gegenwärtige Stimmung am Markt wider.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels für die Procter & Gamble Aktie liegt bei 144,48 EUR. Dies würde Investoren einen potenziellen Verlust von -1,82% bedeuten. Einige Analysten teilen jedoch nicht die neutralen Marktstimmung und empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf.

Aktuell favorisieren 12 Analysten den Kauf der Aktie, während 5 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und ebenfalls zum Kauf raten. 8 Experten positionieren sich neutral mit einer Empfehlung zum Halten, während 2 Analysten die Aktie weiterhin zum Verkauf empfehlen. Somit sind immer noch 62,96% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Procter & Gamble Aktie.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen wird die positive Stimmung durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

