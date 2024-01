Procter & Gamble Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Analystenmeinungen zu Procter & Gamble sind größtenteils positiv, mit 12 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie liegt bei 172,58 USD, was einem potenziellen Anstieg um 12,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 150,43 USD, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 148,8 USD führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Procter & Gamble als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,93 im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt von 47,17. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion führt. Allerdings haben statistische Auswertungen in den letzten zwei Wochen auch einige Verkaufssignale ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment dennoch eine "Gut"-Einschätzung.