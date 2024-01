Procter & Gamble Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Procter & Gamble: Bewertung und Anlegerstimmung im Fokus

Nach der fundamentalen Bewertung ist die Aktie von Procter & Gamble im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Haushaltsprodukte unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 24,93, was einen Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,74 bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Procter & Gamble als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 32,58 und der RSI25 liegt bei 57,89, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Procter & Gamble 2,5 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 2,67 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich also eine unterbewertete Aktie mit neutraler Anlegerstimmung.