Procter & Gamble Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Procter & Gamble von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt herrscht daher eine negative Stimmung unter den Anlegern, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Redaktion hat außerdem 4 genau berechenbare negative Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren schlechten Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Procter & Gamble-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 51, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (35,8) zeigt keine überkauften oder unterverkauften Werte an und führt daher ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche hat Procter & Gamble in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -111,7 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum gesamten "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance des Unternehmens um 60,69 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als neutral bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch weniger stark diskutiert als zuvor, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung für die Procter & Gamble-Aktie aufgrund der negativen Anlegerstimmung, der neutralen RSI-Bewertung und der Unterperformance im Branchen- und Sektorenvergleich.